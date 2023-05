NHL: Devils komplettieren zweite Playoffs-Runde

Auch die New Jersey Devils ziehen in die zweite Play-off-Runde der NHL ein - und komplettieren damit das Feld der Viertelfinalisten.

Im entscheidenden siebten Spiel in der Serie gegen die New York Rangers setzten sich die Devils 4:0 durch und entschieden so die „Battle of the Hudson“ für sich.