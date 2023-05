Wegen Thomas Müller - Matthäus warnt den FC Bayern und räumt ein Problem ein

Dabei glänzte er beim Tuchel-Einstand, erzielte bereits in der ersten Hälfte einen Doppelpack und hatte somit einen erheblichen Beitrag am 4:2-Sieg gegen den direkten Verfolger aus Dortmund .

„Müller macht das nicht mit“

Er fügt an: „Und dann ist wohl der Punkt erreicht, an dem er sich den Transfermarkt mindestens ganz genau anschaut, um nicht zu sagen geht. Denn das macht er nicht mit. Den Fans wird es nicht schmecken, denn er ist die Identifikationsfigur schlechthin des FC Bayern.“

„Man muss sich nur einmal daran erinnern, wie laut die Fans seinen Namen beim Rückspiel gegen Manchester City gerufen haben, als er eingewechselt wurde. Das war lauter als bei allen Einwechselspielern zusammen. Ich verstehe Tuchel, wenn er positionsgetreu aufstellt, das würde mir möglicherweise auch so gehen. Müller ist eben von allem etwas in der Offensive.“

Wohin mit Müller?

„Er braucht einen Trainer, der ein System spielen lässt, in das Müller passt, so wie es bei Flick der Fall war. Sowohl Niko Kovac als auch Pep Guardiola waren Trainer, die das nicht so gesehen haben. Wenn man in einem 4-2-3-1 spielt, mit einem klaren 6er, einem 8er und einem 10er, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass Müller kein Spieler ist, der einer dieser Positionen eindeutig zugeschrieben werden kann.“