Bundesliga: Bald vereint mit Zalazar? Aufstiegsheld will zurück zu Schalke! Schalke bastelt an Coup

Ein Video heizte die Gerüchteküche an: Kommt Darko Churlinov schon nächste Saison zurück zu Schalke?

Dieses Video lässt die Herzen aller Schalke-Fans höherschlagen!

Rodrigo Zalazar lud am Sonntag ein Video in seine Instagram-Story hoch, auf dem zu sehen ist, wie er Darko Churlinov am Bahnhof abholt und seinen Kumpel herzlich empfängt. Die beiden Schalker Aufstiegshelden sind seit der erfolgreichen Zweitliga-Saison richtig dicke Freunde und könnten ab nächster Saison wieder gemeinsam für die Königsblauen auflaufen.

Das Video heizte die Gerüchteküche an – und es stimmt: Schalke bastelt nach SPORT1-Informationen unter Hochdruck an einer Rückkehr des nordmazedonischen Mittelfeldspielers.

Churlinov bei Burnley nur Bankdrücker

Zur Erinnerung: Churlinov war in der vergangenen Saison von Stuttgart an Schalke verliehen und hatte mit zwei Toren und sechs Assists einen wichtigen Anteil am Aufstieg. Weil die Königsblauen sich eine Verpflichtung von Churlinov vor einem Jahr nicht leisten konnten, schlug England-Zweitligist FC Burnley für eine Ablösesumme von rund 3 Millionen Euro zu.

Beim FC Burnley, das sechs Spieltage vor Schluss bereits den Aufstieg in die Premier League eingetütet hatte, ist Churlinov nur Bankdrücker. Der 22-Jährige will nichts lieber, als nach Schalke zurückzukehren. Für S04 würde der Flügelspieler auch in die 2. Liga gehen.

Auf der Zielgeraden ist ein möglicher Deal auch noch nicht. Es wird zurzeit noch verhandelt. Im Gespräch ist eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption. Darüber sowie über das Gehalt wird zwischen allen Parteien noch gesprochen.