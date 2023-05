Bundesliga: Diesen Einfluss hat Philipp Lahm beim VfB Stuttgart

Als Philipp Lahm und Sami Khedira in beratender Funktion zum VfB Stuttgart stießen, blieben einige Fragen offen. Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 spricht Vorstandschef Alexander Wehrle über die Arbeit der Weltmeister von 2014.

Inmitten der sportlichen Krise holte sich die Klubführung des VfB Stuttgart im September des vergangenen Jahres zwei prominente Gesichter mit einer erfolgreichen VfB-Vergangenheit an die Seite: Philipp Lahm und Sami Khedira wurden als Berater des Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle vorgestellt.

Die Aufgaben der beiden Rio-Weltmeister seien, so hieß es im September, die Entscheider des Klubs in sportlichen Dingen wie der Kaderplanung direkt zu beraten, die strategische Ausrichtung des Vereins mitzubestimmen und ihre jeweiligen Netzwerke zu aktivieren.

„Es ist nicht meine Aufgabe, in der Öffentlichkeit zu sprechen“, ließ Lahm bei seiner Vorstellung verlauten, „wir machen das intern, und wir beraten nur. Wir treffen keine Entscheidungen. Der VfB muss schauen, was er daraus macht.“

VfB Stuttgart: Wehrle spricht über Lahm und Khedira

Mehr als ein halbes Jahr später gewährte Wehrle im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 einen Einblick in die Zusammenarbeit mit Lahm und Khedira. „Wir haben einen wöchentlichen Austausch mit den beiden und sie sind auch bei den Kaderplanungssitzungen mit dem Cheftrainer und den Chefscouts dabei“, verriet der 48-Jährige.

Und weiter: „Wir haben auch strategische Kaderplanungssitzungen, da schauen wir gemeinsam, wie wir die Top-Talente in den nächsten Jahren einbinden können. Das gab es vorher alles nicht. Das war vorher eine One-Man-Show.“

Sowohl Khedira als auch Lahm bescheinigte Wehrle „ein herausragendes Netzwerk“. Letztgenannter fokussiert sich vor allem auf eine Aufgabe: „Bei Lahm ist es so, dass er mehr in die Analyse geht, was er jetzt zuletzt mit dem Nachwuchsleistungszentrum gemacht hat.“