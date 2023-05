Horror-Verletzung bei Darts-Star? Van Duijvenbode übergibt sich vor Schmerz

Überraschungsgast! Titan heizt Oranje-Party an

Bei einem Sprung in die Luft war er umgeknickt und zu Boden gegangen. Die genau Diagnose steht zwar noch aus, aber van Duijvenbode dachte sofort an einen Kreuzbandriss - eine Verletzung, die er jüngst schon einmal durchstehen musste.

Darts-Star siegt trotz Knieverletzung!

Man müsse abwarten, „aber ich habe Angst um meinen Meniskus oder mein hinteres Kreuzband.“ Erstaunlich: Der Niederländer tanzte nach seinem Fall erst noch ein wenig weiter und trat dann humpelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht zum Duell mit Slevin an - und siegte! Erst in der nächsten Runde schied er aus. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)