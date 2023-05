Biathlon: Nach traurigem WM-Winter: So geht es Preuß jetzt

Jetzt gab Preuß nach einer längeren Ruhepause endlich ein Lebenszeichen via Instagram von sich: „Hello again! Nach einer längeren Auszeit vom Leistungssport und zeitgleich von den sozialen Medien wollte ich mich mal wieder melden“, begann die 29-Jährige ihr Statement.

Freudige Nachrichten für ihre Fans

Am Ende hatte Preuß noch eine gute Nachricht an ihre Fans. Diese können sich bald wieder auf ein Comeback der Biathlon-Ikone freuen. „Umso mehr freue ich mich jetzt wieder auf das Sportlerleben mit all den Herausforderungen. Zudem konnte ich wieder einiges über den Körper lernen. Davon mehr in den nächsten Wochen“, gab die 29-Jährige mit ihrem Post einen Ausblick auf die nächste Saison.