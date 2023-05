Tochter von NFL-Star Barrett im Pool ertrunken

NFL-Star Shaquil Barrett (30) trauert um seine zwei Jahre alte Tochter Arrayah. Das Mädchen ertrank nach Polizeiangaben am Sonntag im Pool des Familienanwesens in Tampa (Florida). Die Tampa Bay Buccaneers, mit denen der Star-Linebacker im Februar 2021 den Super Bowl gewonnen hatte, reagierten bestürzt auf die „herzzerreißende“ Nachricht.

Nach Angaben des Tampa Police Department wurde die Polizei am Sonntag gegen 9.30 Uhr Ortszeit darüber informiert, dass ein Kind in einen Pool gefallen sei. Barretts Tochter wurde wenig später in ein Krankenhaus in Tampa gebracht, wo ihr die Ärzte nicht mehr helfen konnten. Barrett und seine Frau Jordanna haben noch drei weitere Kinder.