Ex-Weltmeister Takashi beendet Eistanz-Karriere

Der ehemalige Eiskunstlauf-Weltmeister Daisuke Takahashi hat seine zweite Karriere als Eistänzer für beendet erklärt. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, es bekannt zu geben“, sagte der 37-Jährige am Montag in Tokio.

2010 in Turin hatte der Japaner als Einzelläufer WM-Gold gewonnen. Vier Jahre nach seinem ersten Rücktritt 2014 startete er eine zweite Laufbahn an der Seite der Eistänzerin Kana Muramoto. Das Tanzpaar belegte bei den Weltmeisterschaften Ende März in Saitama vor den Toren der japanischen Hauptstadt den elften Platz.