NFL: Tragischer Tod schockt Super-Bowl-Champion Shaquil Barrett

Shaquil Barrett von den Tampa Bay Buccaneers trauert um seine Tochter. Die zweijährige Arrayah ist am Sonntagmorgen nach einem Unfall auf dem eigenen Grundstück verstorben.

Die Bucs verkündeten die „herzzerreißende“ Nachricht, nachdem bereits unter anderem die Tampa Bay Times über den Vorfall berichtet hatte. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei Shaq, Jordana und der gesamten Barrett-Familie während dieser unvorstellbar schwierigen Zeit“, hieß es in dem Statement der Franchise.

Früherer Super-Bowl-Champion verliert Tochter

Die Tochter von Bucs-Linebacker Barrett war am Sonntagmorgen im Swimmingpool des Hauses der Familie im Süden von Tampa ertrunken.

Nach Angaben der Polizei von Tampa wurden die Beamten kurz vor 9:30 Uhr zu Barretts Haus im Beach Park in Tampa gerufen, weil ein Kind in den Pool gefallen war. Das Mädchen wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Trotz lebensrettender Maßnahmen wurde es kurze Zeit später für tot erklärt.