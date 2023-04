Darts: Dave Chisnall vermiest MvG-Heimspiel und triumphiert bei Dutch Darts Championship

Nach WM-Teilnahme! So veränderte sich das Lebens des Darts-Youngster

Dave Chisnall krönt sich nach einem überragenden Turnier zum Champion in Leeuwarden.

Ins Finale starteten beide Spieler gut, doch dann zog zunächst gerade Chisnall an und holte sich im vierten Leg das erste Break zur 3:1-Führung. Lange sah es dann danach aus, dass dieses Break spielentscheidend sein könnte, beide Spieler hielten bis zum 6:4 ihren Anwurf.

Dann schwächelte „Chizzy“ kurz und Humphries konnte mit einem Break auf 5:6 verkürzen. Die Schwächephase hielt aber nur kurz an, Chisnall verbesserte sofort wieder sein Niveau, spielte wieder überragende Darts und gewann letztendlich mit 8:5.

Van Gerwen verpasst Triumph in der Heimat

Van Gerwen verpasste nach einem zuvor sehr starken Heim-Turnier das Finale in Leeuwarden. MvG unterlag in einem spektakulären Halbfinale dem späteren Sieger Chisnall mit 6:7.

Chisnall legt gleich gut los und holte sich im zweiten Leg das Break. Nachdem „Chizzy“ schnell auf 3:0 erhöhen konnte, setzte MvG im vierten Leg das erste Ausrufezeichen als er per 170er-Finish auf 1:3 verkürzte.

Sein Gegner zeigte sich aber wenig beeindruckt und erhöhte direkt auf 4:1. In der Folge hielten beide Spieler bis zum 5:2 zunächst ihren Anwurf. Doch dann steigerte sich van Gerwen, gewann drei Legs in Folge und glich zum 5:5 aus.

Nachdem erneut beide Spieler ihren Anwurf hielten, ging es bei 6:6 in ein dramatisches Entscheidungs-Leg. „Chizzy“ spielte zunächst seine besten Darts und stand nach neun Darts im Finish-Bereich.

Doch dann machten ihm zunächst seine Nerven und dann das frenetische niederländische Publikum einen Strich durch die Rechnung. Chisnall ließ sieben Match-Darts aus und lud van Gerwen so zurück ins Match ein. MvG konnte die Chance aber selber nicht nutzen und vergab ebenfalls drei Match-Darts, danach traf Chisnall seinen achten Match-Dart und konnte einen verdienten 7:6-Erfolg bejubeln.

Chisnall lässt Wright keine Chance

Der Schotte hatte beim 1:6 gegen „Chizzy“ keine Chance. Wright fiel bei der deutlichen Niederlage wieder in alte Muster zurück. Nachdem „Snakebite“ am Nachmittag eines seiner besten Spiele der letzten Monate geboten hatte, fehlte ihm gegen Chisnall wieder das Scoring. Weil er zudem auch auf die Doppel schwächelte, verlor er auch in der Höhe verdient.