Spektakel in Amputierten-Bundesliga - Fortuna Düsseldorf überzeugt

Fortuna Düsseldorf überzeugt zum Start in der Bundesliga der Amputierten-Fußballer und feiert einen perfekten Auftakt. Die Spieler zeigen spektakuläre Fallrückzieher und Flugkopfbälle

Fortuna Düsseldorf hat den Auftakt in der Bundesliga der Amputierten-Fußballer diktiert. Der Titelverteidiger holte in St. Leon-Rot vier Siege in vier Spielen und unterstrich seine erneuten Ambitionen.