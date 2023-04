NBA: Hartenstein verliert Viertelfinal-Auftakt mit New York Knicks gegen Miami Heat

Die New York Knicks mit Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein haben zum Viertelfinal-Auftakt der NBA -Playoffs eine Niederlage kassiert.

Im heimischen Madison Square Garden unterlagen die Knicks gegen Miami Heat 101:108 (55:50) und gerieten in der Best-of-seven-Serie mit 0:1 in Rückstand .

New York war glänzend in die Partie gestartet, doch nach einem starken ersten Viertel (32:21) riss Miami um den erneut überzeugenden Jimmy Butler das Spiel mehr und mehr an sich.