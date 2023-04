Das gefürchtete Genie! Nachruf zum Todestag von Mino Raiola

Vor genau einem Jahr starb Mino Raiola. SPORT1-Chefreporter Patrick Berger hat den bekanntesten Spielerberater der Welt vier Monate vor seinem Tod in Monaco noch besucht. Ein Nachruf auf ein gefürchtetes, aber herzliches Genie.

Mit seiner eigenen Propeller-Maschine wollte er hoch über den Wolken durch die Luft fliegen. Dafür büffelte er nahezu täglich. Die dicken Wälzer für den Pilotenschein stapelten sich auf seinem Schreibtisch in Monaco.

Seinen Traum konnte Raiola nicht mehr leben. Vor genau einem Jahr, am 30. April 2022, verstarb der wohl einflussreichste Spielerberater der Welt im Alter von nur 54 Jahren nach schwerer Krankheit im Mailänder Krankenhaus St. Raffaele.

„Ich rede nicht mit Journalisten, die ich nicht kenne!“

2018 trat ich erstmals mit dem Exzentriker in Kontakt. Es ging um seinen Spieler Derrick Luckassen, einer der größten Fehleinkäufe in der Geschichte von Hertha BSC.

Ich fand Gefallen an dieser klaren, direkten und ehrlichen Art. Ich blieb am Ball. Unser Verhältnis wurde mit jedem Telefonat, mit jeder SMS besser. Über zwei Jahre hinweg kommunizierten wir auf Englisch. Irgendwann meinte Mino zu mir: „Junge, du kannst auch Deutsch mit mir sprechen.“

Das Arbeitstier Raiola

Mir fiel die Kinnlade runter. Was ich bis dahin nicht wusste: Neben Deutsch und Englisch konnte er außerdem fließend Italienisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch.

SPORT1-Chefreporter Patrick Berger traf Star-Berater Mino Raiolo persönlich in Monaco, vier Monate vor seinem tragischen Tod

Was mich zutiefst beeindruckt hat: Mino wusste alles über mich. Er hatte meinen ausgedruckten Lebenslauf vor sich liegen und fragte, wie es mir damals im Studium in Hamburg, seiner deutschen Lieblingsstadt, ergangen ist.

Auch das war Mino: Sich vorbereiten auf sein Gegenüber, ihm immer einen Tick voraus sein. Er liebte es, Argumente zu haben und am Verhandlungstisch damit zu überzeugen.

„Scheißkerl!“ Was Ferguson und Co. im Spielerberater Raiola sahen

Damit trieb er so manchen Vereinsboss zur Weißglut. Sir Alex Ferguson nannte ihn einen „Scheißkerl“, Pep Guardiola und Michael Zorc zofften sich mit ihm. „Er muss mich wirklich gehasst haben“, sagte Raiola über den ehemaligen BVB-Sportdirektor.

Er bereute es später: „Ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Ich bin wirklich weit davon entfernt, perfekt zu sein.“ Er konnte eben „sehr laut werden, wenn es gegen meine Jungs geht“.

Raiola kämpfte wie ein Löwe um Haaland und Co.

Auch deshalb war Raiola so erfolgreich. Der Strippenzieher, der als Sohn italienischer Gastarbeiter in Haarlem vor den Toren Amsterdam aufwuchs, kämpfte wie ein Löwe um seine Top-Spieler wie Erling Haaland, Zlatan Ibrahimović oder Paul Pogba. Für sie war er bereit, an Grenzen zu gehen. Und manchmal sogar darüber hinaus.