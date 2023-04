Monica-Seles-Attentat vor 30 Jahren: Steffi Graf fühlte sich "am Ende mitschuldig"

Steffi Graf - ein Weltstar made in Germany

Ein fanatischer Anhänger von Steffi Graf stach ihre Rivalin Monica Seles heute vor 30 Jahren mit einem Messer nieder. Seles war danach sportlich nie mehr dieselbe, die Schreckenstat brachte auch Graf in eine unangenehme Lage.

Ein Sekundenbruchteil, schrieb die damals 19-jährige Seles Jahre später in ihrer Biographie „Immer wieder aufstehen“, habe „einen anderen Menschen“ aus ihr gemacht.

In diesem Sekundenbruchteil wurde heute vor 30 Jahren die damals beste Tennisspielerin der Welt auf dem Center Court am Hamburger Rothenbaum niedergestochen - von einem fanatischen Fan ihrer großen Rivalin Steffi Graf .

1993: Attacke auf Monica Seles bei Seitenwechsel

Zum Glück drang des Messer „nur“ zwei Zentimeter tief in den Rücken ein, Seles hatte sich gerade weit nach vorne gebeugt. Ordner und Zuschauer rangen Parche zu Boden, Seles stieß einen spitzen Schrei aus, stand auf und taumelte zum Netz.

Seles griff sich an den Rücken, sah das Blut an ihrer Hand, realisierte jedoch nicht, was geschehen war.