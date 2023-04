Schottland: Celtic und Inverness im Pokalfinale

Meister Celtic Glasgow und Zweitligist Inverness Caledonian Thistle bestreiten am 3. Juni das Finale um den schottischen FA Cup. Celtic zog am Sonntag durch ein 1:0 (1:0) über den Erzrivalen und Titelverteidiger Glasgow Rangers ins Endspiel ein. In der 435. Auflage des Old Firm Derbys im ausverkauften Hampden Park erzielte der Portugiese Jota den entscheidenden Treffer (42.).