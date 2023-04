Darts: Peter Wright meldet sich emotional zurück

Nach WM-Teilnahme! So veränderte sich das Lebens des Darts-Youngster

Peter Wright kämpft sich zurück in die Erfolgsspur.

Nachdem es bei „Snakebite“ in den vergangenen Monaten alles andere als gut lief, meldet er sich bei der Dutch Darts Championship mit einem starken Erfolg zurück.

Im Achtelfinale schlug er Weltmeister Michael Smith mit 6:4. Aber nicht nur der Erfolg war ein Ausrufezeichen, auch seine Performance im Match. Der Schotte spielte einen Average von knapp 103 Punkten und somit um ein Vielfaches besser als in den vergangenen Monaten.

„Ich komme so langsam zurück. Dieses Match hat mir endlich mal wieder Spaß gemacht. Erneut vielen Dank an die Fans, die mich wieder überragend unterstützt haben. Danke, dass ihr hierher kommt“, erklärte Wright nach seinem Erfolg.

Wright zitterte sich ins Achtelfinale

Wie wichtig die Unterstützung des Publikums für Wright ist, zeigte sich auch schon am Vortag, als er beim 6:5-Erfolg gegen den Polen Krzysztof Ratajski schon scheinbar aussichtslos mit 0:4 und 1:5 zurück lag und sich auch dank der Unterstützung der Fans zurück kämpfte.

Im Spiel gegen Ratajski spielte „Snakebite“ noch ein unterdurchschnittliches Niveau. Doch schon dort war zu merken, wie wichtig Erfolgserlebnisse aktuell für ihn sind. Ein sichtlich emotionaler Wright rang nach dem Match um die richtigen Worte: „Es war dieses Publikum, warum ich noch gewinnen konnte, sie haben alle an mich geglaubt. Ich versuche an mich zu glauben, aber diese Leute hier haben mich heute durchgebracht.“

Der Frust über sein extrem schwaches sportliches Niveau hatte sich bei Wright in den vergangenen Wochen aufgestaut. Einen Höhepunkt hatte dieser dann am Premier League Abend am vergangenen Donnerstag erreicht. Nach seiner deutlichen Niederlage im Halbfinale verweigerte er Michael Smith gar den Handschlag.