Juri Knorr überragt: Deutschland schlägt Spanien

Zum Abschluss des EHF Euro Cups gewann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntag in Berlin gegen die Iberer mit 32:31 (20:11).

Juri Knorr überragt: Deutschland bewzingt Spanien

Am vergangenen Donnerstag war die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) klar bei Europameister Schweden (23:32) unterlegen. Im März wurden die beiden Duelle mit Weltmeister Dänemark (23:30 und 21:28) verloren, und auch in den Hinspielen gegen Schweden (33:37) und in Spanien (31:32) im Herbst hatte es für das DHB-Team keine Punkte gegeben.