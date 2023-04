Premier League: Haaland außerdisch! Norweger knackt historische Marke

Erling Haaland ist weiter nicht zu stoppen. Der Norweger traf im Premier-League -Spiel seines Klubs Manchester City beim FC Fulham bereits nach wenigen Minuten und schraubt so weiter an seiner Rekord-Saison.

Haaland, der einen Strafstoß zur City-Führung in der 4. Minute verwandelte, traf somit nicht nur im fünften Ligaspiel in Folge, in dem er auf dem Feld stand: Es ist bereits der 50. Pflichtspieltreffer des ehemaligen BVB-Stürmers in dieser Saison.