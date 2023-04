2. Liga: Holstein Kiel – SV Darmstadt 98, 0:3 (0:2)

Der SV Darmstadt 98 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jannik Müller traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Simon Lorenz beförderte den Ball in der 22. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Tabellenprimus auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Darmstadt konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim Gast. Tobias Kempe ersetzte Marvin Mehlem, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Bei den Störche kam zu Beginn der zweiten Hälfte Julian Korb für Fiete Arp in die Partie. Phillip Tietz brachte den SV Darmstadt 98 in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (52.). In der 60. Minute änderte Marcel Rapp das Personal und brachte Fin Bartels und Holmbert Aron Fridjonsson mit einem Doppelwechsel für Lewis Holtby und Marco Komenda auf den Platz. Mit Tietz und Mathias Honsak nahm Torsten Lieberknecht in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Aaron Seydel und Keanan Bennetts. Letztlich fuhr Darmstadt einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.