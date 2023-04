2. Liga: SV Sandhausen – SSV Jahn Regensburg, 2:1 (1:0)

Merveille Papela brachte die Sandhäuser in der 16. Minute in Front. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Kleppinger führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mersad Selimbegovic vom SSV Jahn Regensburg nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Charalambos Makridis blieb in der Kabine, für ihn kam Andreas Albers. Für das 2:0 von Sandhausen zeichnete Dario Dumic verantwortlich (52.). Prince Osei Owusu versenkte den Ball in der 64. Minute im Netz der Gastgeber. Die Schlussphase bestritt der SSV nur noch zu zehnt, nachdem Leon Guwara mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (85.). Schließlich holte der SV Sandhausen gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.