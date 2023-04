3. Liga: 1. FC Saarbrücken – TSV 1860 München, 2:0 (2:0)

Phillipp Steinhart musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Christopher Lannert weiter. Julian Günther-Schmidt stellte die Weichen für Saarbrücken auf Sieg, als er in Minute 24 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Fans der Elf von Trainer Rüdiger Ziehl unter den 14.000 Zuschauern durften sich über den Treffer von Marcel Gaus aus der 34. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. In der Pause stellte Maurizio Jacobacci um und schickte in einem Doppelwechsel Semi Belkahia und Mansour Ouro-Tagba für Niklas Lang und Fabian Greilinger auf den Rasen. Mit Manuel Zeitz und Gaus nahm Rüdiger Ziehl in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lukas Boeder und Dominik Ernst. Den Grundstein für den Sieg über den TSV 1860 München legte der 1. FC Saarbrücken bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.