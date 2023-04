Aufstieg für Darmstadt rückt näher - Sandhausen hofft wieder

Darmstadt bleibt auch in Kiel in der Erfolgsspur © IMAGO / Eibner/IMAGO / Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Darmstadt 98 kann so langsam für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga planen. Nach dem souveränen 3:0 (2:0) bei Holstein Kiel haben die Hessen als Tabellenführer jetzt acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang - und diesen vier Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Bundesliga auf jeden Fall sicher. Schon am nächsten Wochenende könnten die Lilien bei einem Sieg gegen St. Pauli und einem erneuten Patzer des Hamburger SV wieder erstklassig sein.