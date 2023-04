3. Liga: VfL Osnabrück – FSV Zwickau, 4:3 (1:2)

Die 14.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Ba-Muaka Simakala brachte den VfL Osnabrück bereits in der sechsten Minute in Front. Leonhard von Schroetter war zur Stelle und markierte das 1:1 von Zwickau (21.). Yannik Möker machte in der 32. Minute das 2:1 der Mannschaft von Trainer Ronny Thielemann perfekt. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. Tobias Schweinsteiger von Osnabrück nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Leandro Putaro blieb in der Kabine, für ihn kam Noel Niemann. Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und so drehten Robert Tesche (55.) und Simakala (86.) mit ihren Treffern das Spiel. Mit einem Doppelwechsel wollte der FSV Zwickau frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Ronny Thielemann Mike Könnecke und Can Coskun für Möker und Yannic Voigt auf den Platz (70.). Die passende Antwort hatte Raphael Assibey-Mensah parat, als er in der 89. Minute zum Ausgleich traf. Gefeierter Mann des Spiels war Simakala, der dem VfL Osnabrück mit seinem Treffer in der 96. Minute den Vorsprung brachte. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Bauer (Mainz) siegte Osnabrück gegen Zwickau.