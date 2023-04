Inter sorgt für Neapel-Matchball! Gosens verletzt sich bei Tor

Lazio Rom hat in der italienischen Serie A den Weg für den vorzeitigen Titelgewinn der SSC Neapel am 32. Spieltag geebnet.

Napoli kann am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr) mit einem Sieg gegen US Salernitana den Abstand auf 20 Zähler vergrößern und damit erstmals seit 33 Jahren wieder den Scudetto erringen. Es stehen noch sechs Spieltage in der Serie A in dieser Saison auf dem Programm.