"Meiner Familie und mir gedroht": BVB-Schiedsrichter Stegemann enthüllt Schreckliches

Außerdem sprach der Schiedsrichter über die Anfeindungen, die er seit dem Spiel am Freitagabend bekommen hat. „Es ist der Rolle immanent, dass man in der Kritik steht. Ich habe großes Verständnis für die Emotionen, die am Freitagabend da waren, dass man sich in dem Moment ungerecht behandelt fühlt“, betonte er.