Bundesliga heute live: Nutzt Bayern BVB-Patzer? Hertha-Spiel im TV, Stream und Ticker

So schnell kann es gehen!

Der FC Bayern kann nur eine Woche nach dem Tiefpunkt von Mainz wieder an die Tabellenspitze springen . Weil Borussia Dortmund am Freitag gegen den VfL Bochum nicht über ein Remis hinauskam, wäre der Rekordmeister mit einem Sieg gegen Hertha BSC wieder vorne.

Bundesliga heute live: FC Bayern - Hertha BSC

Das Aus in der Champions League gegen Manchester City und vor allem auch die erschütternde Niederlage gegen den 1. FSV Mainz in der Vorwoche haben das Selbstverständnis in Bayern empfindlich gestört.