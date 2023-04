Tennis: Hochbrisanter Vorwurf löst Riesen-Wirbel um Eugenie Bouchard aus

Heiße Feiertagsgrüße! So feiert Bouchard den St. Patrick's Day

Tennis-Star Eugenie Bouchard bezeichnet ihre Gegnerin Dajana Jastremska in einem Tweet als „Doperin“ - und löscht dann den Vorwurf und entschuldigt sich. Jastremskas Geschichte ist komplizierter, als Bouchard wusste.

Eugenie Bouchard hat mit einem mittlerweile gelöschten Tweet am Rande des Masters-Turniers in Madrid für gewaltigen Wirbel gesorgt.

Einen Tag nach ihrem Sieg im Erstrundenmatch gegen Dajana Jastremska postete die Kanadierin ein Foto von der Partie und kommentierte es mit den Worten: „Hat was, in Madrid gegen Doperinnen zu spielen...“

Hintergrund der spitzen Bemerkung: 2017 besiegte Bouchard in Madrid Maria Scharapowa, die nach einer 15-monatigen Dopingsperre zurückgekehrt war.

Bouchard löst mit Doping-Tweet großen Wirbel aus

Auch Jastremska, gegen die Bouchard am Mittwoch gewann, hatte sich in der Vergangenheit mit Dopingvorwürfen auseinandersetzen müssen. Im November 2020 war bei der Ukrainerin die anabole Substanz Mesterolon nachgewiesen worden.

Bouchards sarkastischer Tweet - der auch mitten in die neue Reizstimmung um den Fall Simona Halep fiel - brachte ihr viel Kritik ein, auch von Scharapowa-Fans. Übelgenommen wurde Bouchard die Attacke auf Jastremska auch vor dem Hintergrund, dass diese gerade um ihren am Mittwoch verstorbenen Großvater trauert. Ob Bouchard das bewusst war, ist nicht klar.

„Ich hatte nicht alle Fakten beisammen“

Am Freitag entfernte die 29 Jahre alte Bouchard den Tweet und entschuldigte sich in einem weiteren Beitrag am Freitag für ihre Aussage.