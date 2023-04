Degenkolb fiebert Eschborn-Frankfurt entgegen

Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Radprofi John Degenkolb fiebert angesichts seiner starken Form mehr denn je seinem "modifizierten" Heimrennen Eschborn-Frankfurt entgegen. "Nach Paris-Roubaix ist es das Rennen, auf das ich mich am meisten freue", sagte der 34-Jährige vor den 202 Kilometern am 1. Mai: "Es sind extrem viele Leute vor Ort, die sich mit einem identifizieren, die mich als Lokalmatadoren auserkoren haben."

In der Heimat peilt der Wahlhesse seinen zweiten Triumph nach 2011 an. "Wenn man die Siegeslisten von mir durchschaut, steht dort 48", sagte der Profi von DSM jüngst im "Tourfunk"-Podcast von sportschau.de. "Mein Wunsch wäre, das vor meinen Karriereende auf eine glatte, runde 50 zu bringen." Die neue Streckencharakteristik dürfte ihm am Montag in die Karten spielen.