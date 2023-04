7er-Rugby: Deutschland verpasst Aufstieg

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat erneut den Aufstieg in die Weltserie verpasst.

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat erneut den Aufstieg in die Weltserie verpasst. Das Team von Bundestrainer Antonio Aguilar verlor am Sonntag beim zweiten und entscheidenden Turnier der Challenger Series im südafrikanischen Stellenbosch im Halbfinale gegen Tonga mit 24:33 und musste den Traum vom benötigten Gesamtsieg begraben.

Am vergangenen Samstag hatte Deutschland im Finale bereits gegen die Mannschaft aus dem Südpazifik verloren (14:26), sich durch Platz zwei im Gesamtranking aber in eine gute Ausgangslage für den Sprung in die höhere Spielklasse gebracht.