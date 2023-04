Nach WWE-Wirbel: Neuer Gesprächsstoff um AEW-Topstar CM Punk

AEW-Star CM Punk: Nach WWE nun Impact

Auch Impact gastierte am Wochenende in Punks Heimat Chicago und zeichnete dort mehrere TV-Shows auf - unter anderem auch das Debüt der bei WWE im Streit geschiedenen Naomi , die nun Trinity heißt.

Wie Fightful berichtet, wurde Punk von Impact freundlich willkommen geheißen - was kein Wunder ist: Impact operiert inzwischen in weit kleinerem Maßstab als WWE und AEW und ist kein direkter Konkurrent. Die Aufmerksamkeit, die Punk bringt, kann der Promotion nur recht sein.

Bei RAW-Besuch am Montag der Halle verwiesen

Punk war am vergangenen Montag überraschend hinter den WWE-Kulissen erschienen - eine anscheinend spontane Idee, nachdem er bei einem Flug aus Florida in die Heimat auf mehrere WWE-Wrestler getroffen war.

Wie der Pro Wrestling Insider unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, gab es unter anderem kurze Gespräche mit Ex-Champion The Miz und Firmenvorstand „Triple H“ Paul Levesque, mit denen er in der Vergangenheit Konflikte hatte.

Überraschung und Irritation bei WWE und AEW

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Punks Besuch Kollegen in beiden Promotions überrascht und viele auch irritiert, vor dem Hintergrund seiner besonderen Geschichte mit beiden Ligen: Zu WWE hatte Punk nach der schmutzigen Scheidung 2014 zwischenzeitlich alle Brücken verbrannt, auch bei AEW schien er nach dem großen Eklat beim Pay Per View All Out im Herbst 2022 vor dem Aus zu stehen.