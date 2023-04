Formel 1: Nächster Rückschlag für Hülkenberg - Haas-Pilot muss aus Boxengasse starten

Chaos-Ende in Australien! Dieser Crash löste alles aus

Nico Hülkenberg muss in Baku eine Aufholjagd starten. Der Deutsche fährt dem Feld beim Start zunächst hinterher.

Schlechte Nachrichten für Nico Hülkenberg kurz vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku .

Der deutsche Haas-Pilot, im Qualifying 17., muss aus der Boxengasse starten, da sein Team kurzfristig etwas am Set-up des Autos verändert hat.

Haas schraubt am Hülkenberg-Setup

Was genau an Hülkenbergs Auto gemacht wurde, teilte Haas nicht mit, lediglich von einer „notwendigen Veränderung am Set-up“ war die Rede.