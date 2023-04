Transfermarkt: Neue Entwicklung um Pepi und Augsburg

Vor einigen Wochen hatte Pepi in einem Interview beim niederländischen Fußballmagazin Voetbal International für Aufsehen gesorgt: „Ich will nicht zurück zum FC Augsburg. Das habe ich den Klub auch wissen lassen.“ Der 20-Jährige ist aktuell an den FC Groningen verliehen, dort kam er in 25 Einsätzen bislang auf elf Treffer und drei Vorlagen. (SPORT1-Transferticker)