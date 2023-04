2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Nürnberg, 3:0 (1:0)

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Julian Börner für Hannover 96 zur Führung (43.). Mit einem Tor Vorsprung für das Team von Trainer Stefan Leitl ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Derrick Köhn trug sich in der 49. Spielminute in die Torschützenliste ein. Dieter Hecking setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Pascal Köpke und Johannes Geis auf den Platz (68.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Maximilian Beier, als er das 3:0 für 96 besorgte (70.). Mit Cedric Teuchert und Louis Schaub nahm Stefan Leitl in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Havard Nielsen und Sebastian Ernst. Am Ende behielt Hannover gegen den 1. FC Nürnberg die Oberhand.