FC Bayern: Wieso der Abgang von Alaba bis heute schmerzt

FC Bayern: Upamecano noch zu schwankend

Unvergessen, wie Uli Hoeneß den Alaba-Berater Pini Zahavi im Doppelpass auf SPORT1 als „geldgierigen Piranha“ beschimpfte . Alaba, der in seiner Abschiedssaison ungewohnte Unsicherheiten zeigte, wechselte schließlich im Sommer 2021 ablösefrei zu Real Madrid und gewann dort ein Jahr später seinen dritten Titel in der Königsklasse.

Sportlich gesehen wirkte die Bayern-Defensive in der vergangenen Spielzeit unter Julian Nagelsmann nicht immer sattelfest. Der als Alaba-Nachfolger verpflichtete Dayot Upamecano zeigte starke Formschwankungen, auch der inzwischen zum BVB gewechselte Niklas Süle konnte nicht an seine Form aus den Jahren vor seinem Kreuzbandriss (Ende 2019) anknüpfen.

Kabinen-Papa Alaba

Ein Beispiel ist Chris Richards, der inzwischen für Crystal Palace in London spielt. Der US-Amerikaner kam 2018 als 18-Jähriger vom FC Dallas an den Bayern-Campus und war wie Alaba Mitglied der Münchner Freikirche Hillsong Church. Richards bezeichnete Alaba später sogar als seinen Mentor. „Ihm war klar, dass ich aus einer komplett anderen Welt komme. Ich musste sozusagen lernen, wie es hier läuft“, sagt der in Alabama geborene Richards in einem Talk auf fcbayern.com.