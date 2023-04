Bundesliga: FC Schalke 04 – SV Werder Bremen, 2:1 (0:1)

Die Differenz von einem Treffer brachte dem FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Werder Glücksgefühle beschert.

Marvin Ducksch machte in der 18. Minute das 1:0 der Gäste perfekt. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. S04 drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Sebastian Polter und Michael Frey sorgen, die per Doppelwechsel für Kenan Karaman und Simon Terodde auf das Spielfeld kamen (74.). Dominick Drexler, der von der Bank für Jere Uronen kam, sollte für neue Impulse bei den Gastgebern sorgen (75.). Die Elf von Thomas Reis traf erst spät, als Sepp van den Berg nach 81 Minuten vor den 61.981 Zuschauern Vollstreckerqualitäten bewies. Dank eines Treffers von Drexler in der Schlussphase (92.) gelang es Schalke, die Führung einzufahren. Als Referee Dankert (Rostock) die Partie abpfiff, reklamierte der FC Schalke 04 schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.