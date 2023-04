Anzeige

Serie A: 90.+6! Nachspielzeit-Drama zwischen AS Rom und AC Mailand Irre Nachspielzeit in Rom!

Mourinho geht Journalist an: "Ist nicht wahr"

Über weite Strecken ist das Topspiel der Serie A zwischen der AS Rom und der AC Mailand arm an Highlights. Doch in der Nachspielzeit überschlagen sich die Ereignisse: Zwei Tore sorgen für eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist! Die AS Rom feiert in der Nachspielzeit die Führung - doch gewinnt am Ende nicht.

Der Hauptstadt-Klub hat die große Chance verpasst, mit einem Sieg an Titelverteidiger AC Mailand in der Serie A vorbeizuziehen.

Im Verfolgerduell trennten sich beide Teams 1:1 (0:0). Tammy Abraham (90.+4) hatte das Führungstor der Gastgeber erzielt, der Belgier Alexis Saelemaekers (90.+6) traf zum Ausgleich.

Die Roma, gecoacht von Jose Mourinho, ist Halbfinalgegner von Bundesligist Bayer Leverkusen in der Europa League. Rom erwartet Leverkusen am 11. Mai zum Halbfinal-Hinspiel, das Rückspiel findet am 18. Mai in der BayArena statt.

Der deutsche U21-Nationalspieler Malick Thiaw (früher Schalke 04) wurde aufseiten von Milan mit Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt.

In der Tabelle der Serie A weisen beide Teams nach 32 Spieltagen jeweils 57 Punkte auf. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 2:2 getrennt. Die Rossoneri sind seit fünf Spielen ungeschlagen, während die Roma zuletzt bei Atalanta Bergamo (1:3) wertvollen Boden eingebüßt hat.

