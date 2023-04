La Liga: Benzema-Gala! Real Madrid betreibt Wiedergutmachung gegen Almeria

Deshalb sind Ancelottis alte Männer so stark

Real Madrid kann sich in La Liga einmal mehr auf den französischen Superstar verlassen. Zehn Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City offenbaren die Königlichen eklatante Defensivschwächen.

Die Königlichen hatten am 32. Spieltag in La Liga kaum Mühe und schickten das Kellerkind UD Almeria mit 4:2 (3:1) nach Hause. Real steht jedoch weiterhin acht Punkte hinter dem FC Barcelona. Die Katalanen können am Samstagabend gegen Pokalsieger Real Betis Sevilla wieder davonziehen.