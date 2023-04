Deutsche Traumtor-Gala in Brighton! Undav und Groß schießen Wolverhampton ab

Der ehemalige Ingolstädter Groß brachte sein Team mit seinen Treffern sieben und acht früh auf die Siegerstraße und knackte damit am 34. Spieltag der Premier League seinen persönlichen Saisontor-Rekord. Gerade sein zweites Tor zum 3:0 (26.) hatte es in sich: Aus 18 Metern knallte der 31-Jährige den Ball in den Winkel.

Undav, seit seinem Wechsel auf die Insel meist Joker, gelangen bei seinem erst dritten Premier-League-Startelfeinsatz die ersten beiden Tore in Englands Eliteliga. Erst brachte er sein Team per Abstauber in Führung (6.), später setzte Undav per wunderschönem Lupfer den 6:0-Schlusspunkt (66.).