Bundesliga: RB Leipzig – TSG 1899 Hoffenheim, 1:0 (1:0)

Christopher Nkunku brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Mannschaft von Coach Marco Rose über die Linie (28.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Leipzig für sich beanspruchte. Pellegrino Matarazzo von der TSG nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: José Tasende blieb in der Kabine, für ihn kam Stanley Nsoki. Mit einem Doppelwechsel wollte der Gast frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Pellegrino Matarazzo Sebastian Rudy und Grischa Prömel für Dennis Geiger und Christoph Baumgartner auf den Platz (61.). Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Stieler (Hamburg) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. RB Leipzig brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.