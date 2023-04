Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Bayer 04 Leverkusen, 0:0 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin trennte sich an diesem Samstag von Bayer 04 Leverkusen mit 0:0. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Bayer hatte Union im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:0 gesiegt.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. In der 62. Minute stellte Leverkusen personell um: Per Doppelwechsel kamen Amine Adli und Sardar Azmoun auf den Platz und ersetzten Moussa Diaby und Adam Hlozek. Auch nach Wiederanpfiff tat sich nichts Entscheidendes auf dem Feld, sodass es schlussendlich hieß: Tore Fehlanzeige!