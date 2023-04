Bundesliga: 1. FC Köln – Sport-Club Freiburg, 0:1 (0:0)

Mit 0:1 verlor der 1. FC Köln am vergangenen Samstag zu Hause gegen den Sport-Club Freiburg. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SC. Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Coach Christian Streich für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Ritsu Doan brachte sein Team in der 54. Minute nach vorn. Mit einem Doppelwechsel holte Steffen Baumgart Benno Schmitz und Davie Selke vom Feld und brachte Kingsley Schindler und Steffen Tigges ins Spiel (64.). Steffen Baumgart wollte den FC zu einem Ruck bewegen und so sollten Denis Huseinbasic und Dimitrios Limnios eingewechselt für Eric Martel und Linton Maina neue Impulse setzen (82.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Freiburg und Köln aus.