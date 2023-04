RB Leipzig punktet im Champions-League-Rennen

RB Leipzig hat im engen Rennen um die Champions League zurück in den Angriffsmodus geschaltet.

RB Leipzig hat im engen Rennen um die Champions League zurück in den Angriffsmodus geschaltet. Gegen die TSG Hoffenheim gewann der DFB-Pokalsieger am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 1:0 (1:0) und hielt den Druck auf die Rivalen Union Berlin und SC Freiburg aufrecht. Hoffenheim befindet sich weiter in großer Abstiegsgefahr.