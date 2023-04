Freiburg weiter auf Champions-League-Kurs

Der SC Freiburg hat einen weiteren großen Schritt in Richtung Champions League gemacht.

Der SC Freiburg hat einen weiteren großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Das Team von Trainer Christian Streich siegte mit 1:0 (0:0) beim 1. FC Köln, bleibt auch nach dem 30. Spieltag unter den Top vier der Bundesliga und geht nun mit viel Rückenwind in das DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Dienstag.