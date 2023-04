Bundesliga: Coulibaly eiskalt! VfB Stuttgart gelingt Befreiungsschlag

Bredlows Zuversicht im Abstiegskampf: "Alles in der eigenen Hand!"

Der VfB Stuttgart feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Die Schwaben profitieren auch von den Patzern der Konkurrenz und klettern in der Tabelle.

Von Beginn an waren die Schwaben die aktivere Mannschaft. Lediglich die letzte fehlende Genauigkeit bewahrte Gladbach vor einem frühen Rückstand, die wiederum offensive Aktionen vermissen ließen.

Guirassy bringt Stuttgart per Hacke in Führung

In der 22. Minute brach der VfB dann aber doch den Bann. Nach einem Einwurf spielte Waldemar Anton den Ball scharf in die Mitte. Dort stand Sehrou Guirassy sträflich frei und traf per Hacke zur Führung.