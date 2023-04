Bayer Leverkusen kassiert bei Union Berlin Rückschlag - Champions League außer Reichweite?

Leverkusen verliert Anschluss an CL-Plätze

Damit bleibt Europa-League-Halbfinalist Leverkusen Sechster in der Bundesliga-Tabelle , die Konkurrenten RB Leipzig (1:0 gegen Hoffenheim) und SC Freiburg (1:0 beim 1. FC Köln) feierten aber zeitgleich Siege und ziehen davon.

Bayer hätte mit einem Erfolg in Berlin bis auf fünf Zähler an Union heranrücken können, durch das Remis sitzt Leverkusen jetzt mehr denn je der 1. FSV Mainz 05 im Nacken, der am Sonntag beim VfL Wolfsburg nach Punkten gleichziehen kann.