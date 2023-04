3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SV Meppen, 1:2 (1:1)

Ivan Prtajin besorgte vor 3.926 Zuschauern das 1:0 für die Elf von Trainer Markus Kauczinski. Marvin Pourié schoss für den SV Meppen in der 27. Minute das erste Tor. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der Halbzeitpause änderte Ernst Middendorp das Personal und brachte Morgan Faßbender und Willi Evseev mit einem Doppelwechsel für Marek Janssen und Sascha Risch auf den Platz. Dass Meppen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Evseev, der in der 84. Minute zur Stelle war. Am Ende punktete der SV Meppen dreifach bei Wiesbaden.