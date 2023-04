3. Liga: Borussia Dortmund II – SV 07 Elversberg, 2:0 (1:0)

Justin Njinmah stellte die Weichen für Dortmund II auf Sieg, als er in Minute 36 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die Fans der Gastgeber unter den 1.500 Zuschauern durften sich über den Treffer von Falko Michel aus der 61. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. In der 70. Minute stellte Elversberg personell um: Per Doppelwechsel kamen Kevin Koffi und Eros Dacaj auf den Platz und ersetzten Nick Woltemade und Thore Jacobsen. Als der Unparteiische Weisbach (Halle) die Partie abpfiff, reklamierte Borussia Dortmund II schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.