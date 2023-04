Leistungsträger Bodie und Bertrand verlängern in Ingolstadt

Das gab der Verein am Samstag im Rahmen der Vizemeisterfeier auf dem Ingolstädter Rathausplatz bekannt.

Der laufstarke Bodie war in der vergangenen Saison mit zehn Scorerpunkten der punktbeste Verteidiger in der Endrunde. Bertrand sammelte 35 Scorerpunkte in 45 Spielen und war damit der drittgefährlichste Angreifer der Ingolstädter.