3. Liga: FC Erzgebirge Aue – FC Viktoria Köln, 1:1 (0:1)

Die 6.340 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Simon Handle brachte die Gäste bereits in der vierten Minute in Front. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Vikt. Köln stellte in der 63. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte André Becker, Niklas May und David Philipp für Robin Meißner, Luca Marseiler und Patrick Koronkiewicz auf den Platz. Gleich drei Wechsel nahm Aue in der 67. Minute vor. Maximilian Thiel, Marco Schikora und Nico Gorzel verließen das Feld für Dimitrij Nazarov, Marvin Stefaniak und Erik Majetschak. Für den späten Ausgleich war Nazarov verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter Wildfeuer (Lübeck) stand es zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem FC Viktoria Köln pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.