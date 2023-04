3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SG Dynamo Dresden, 1:1 (0:1)

Ahmet Arslan schoss für Dynamo Dresden in der 28. Minute das erste Tor. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Mannschaft von Markus Anfang mit einer Führung in die Kabine ging. Oscar Wiklöf versenkte den Ball in der 54. Minute im Netz der Gäste. Mit einem Doppelwechsel holte Thomas Stamm Andi Hoti und Lars Kehl vom Feld und brachte Julian Stark und Ji-Han Lee ins Spiel (62.). Mit Wiklöf und Julian Guttau nahm Thomas Stamm in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Patrick Lienhard und Philip Fahrner. Mit dem Abpfiff des Referees Petersen (Stuttgart) trennten sich der Sport-Club und Dresden remis.